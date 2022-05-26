Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на благодійному вечорі у Давосі "Free Ukraine" закликала разом змусити Путіна припинити війну, забезпечити Україну важким озброєнням.

Залізна завіса, яка опускається на територію РФ, пройде східним кордоном України, а не західним, заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, звертаючись до гостей благодійного вечора у Давосі "Free Ukraine".

Відеозвернення поширено в Telegram-каналі Верещук.

"Залізна завіса, яка опускається на територію рф, пройде на східному кордоні України, а не на західному. Україна виборює своє право бути членом родини європейського, цивілізованого вибору. Україна воює зі зброєю у руках, політично, економічно, дипломатично, на всіх франтах за своє майбутнє і за своє життя, на яке має повне право", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що зараз Україна кров'ю виборює своє членство в Євросоюзі і має право жити та самостійно вирішувати своє майбутнє.

"Разом із цивілізованим світом маємо змусити Путіна припинити війну. Наша армія повинна отримати таке потрібне важке озброєння, щоб, окрім мотивації та шаленого бажання перемогти, мати чим вигнати окупанта з нашої землі", - сказала Верещук.

Нагадаємо, також Верещук розповіла, коли обміняють поранених захисників Маріуполя.

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