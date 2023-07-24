У Міноборони Росії стверджують, що придушили 14 "українських" безпілотників.

У Міноборони РФ стверджують, що у ніч на понеділок 24 липня, тимчасово окупований Крим був атакований 17 безпілотниками.

У російському міністестве стверджують, що 14 "українських" дронів придушили засобами радіоелектронної боротьби, після чого три впали в Криму, а ще 11 нібито зазнали аварії в Чорному морі.

У Міноборони Росії додали, що засобами протиповітряної оборони "були знищені" три безпілотники. За відомостями російської сторони в результаті атаки дронами ніхто не постраждав.

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Вороже Міноборони також "визвірилося" на Київ - звинуватило у "терористичній атаці". Варто зазначити, що російські окупанти регулярно атакую безпілотниками-камікадзе українські мирні населені пункти, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Новини Криму - сьогодні це варто знати

У ніч на 24 липня з'явилася інформація, що в Криму чули постріли, і були вибухи. Вранці гауляйтер Сергій Аксьонов поскаржився, що була атака безпілотниками, і є влучання у склад боєприпасів, розташований у Джанкойському районі.

Пізніше з'ясувалося, що потужні вибухи лунали біля села Веселе. Посіпаки РФ окупантів оголосили евакуацію з населених пунктів, які знаходяться біля місця НП. Крім того, було зупинено рух по трасі Джанкой - Сімферополь і по залізниці, розташованій у Джанкойському районі.

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