Боєць за місяць до весілля отримав поранення на фронті.

У Києві 20 липня у військовому шпиталі побралися поранений розвідник Борис Бас та його наречена з Донбасу Анна Ковальова.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Важкі травми - не привід для відмови від весілля. Тому сьогодні до медустанови прийшли родичі, побратими й інші поранені з палати нареченого. Молодята мали мінімум часу на підготовку до свята. Наречений Борис почав підійматися з ліжка лише за три дні до церемонії.

У 2016 році він вступив до академії, щоб вчитися на розвідника. Двома роками раніше, з початком війни в Україні, він почав вчитися у військовому ліцеї.

З майбутньою дружиною познайомився два роки тому. Ганна родом з Донбасу, приїхала до Одеси на відпочинок. Рік тому Борис запропонував їй одружитися, а за місяць до весілля отримав поранення на фронті. Боєць підірвався на міні, в нього поранено око, множинні осколки обличчя, ніг і неповна ампутація кисті.

Дівчину поранення не відлякали - вона хоче бути поруч з коханим, який не планує полишати армію.

"Взяти його за руку і ніколи не відпускати", - зізнається дівчина.

У столичному госпіталі це вже 14-те весілля. Там кажуть, що такі заходи поліпшують здоров'я поранених - любов лікує.

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Автор: Юрій Годован