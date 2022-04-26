Одна людина отримала поранення, пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства.

У Запоріжжі дві російські ракети влучили по території одного з підприємств, одна людина загинула, одна отримала поранення.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Наразі відомо, що вранці на територію одного з підприємств міста влучили дві рашистські керовані ракети. Третя ракета розірвалася у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства.

Наразі місці працюють усі відповідні служби.

"За попередньою інформацією відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може бути уточнена", - додали в ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставлення в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Одним з міст, яке страждає від російських ракет, є Запоріжжя. 26 квітня у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці російські окупанти завдали ракетного удару по місту. У свою чергу секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав городян терміново йти в укриття та не поширювати фото і відео в соцмережах.

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