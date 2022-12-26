За її словами, Росія відповість ракетним залпом по українській інфраструктурі.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва вибухнула погрозами після вибухів на військовому аеродромі в Енгельсі. За її словами, тепер Україні треба боятися ракетних залпів.

В ефірі пропагандистської програми Скабєєва заявила, що українцям не допоможе "одна єдина" батарея Patriot.

"Що зазвичай стається після атак на авіабазу "Енгельс"? Правильно - черговий залп по українській інфраструктурі. Ніякі розхвалені Patriot, щедрий подарунок Байдена у вигляді однієї єдиної батареї, від відплати не врятує", - заявила Скабєєва.

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"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі: головні новини

В ніч проти понеділка, 26 грудня 2022 року, в російському Енгельсі пролунав вибух. В районі аеродрому лунала сирена.

Росіяни звинуватили в інциденті Україну. В Міноборони РФ стверджують, що в районі військового аеродрому збили нібито український безпілотник. В результаті його падіння загинули троє російських військових.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що такі "бавовни" трапляються в Росії дедалі частіше. Він закликав почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, які "про все розкажуть", що там сталося. Крім цього, Ігнат додав, що попередні подібні "бавовни" призводили до пошкодження літаків.

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