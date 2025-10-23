Очевидці повідомляють, що це була атака дронів. Працювала ППО, але влучань уникнути не вдалося.

У ніч на 23 жовтня у російській Рязані пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників, публікуючи відео, на яких чутно характерні звуки прольоту дронів.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, вибухи лунали у Рязані та місті Скопін. Йдеться про щонайменше 10 вибухів. Канал переконує, що по повітряних цілях відпрацювала російська ППО, тож влучань та руйнувань нібито нема.

Втім, очевидці публікують у мережі відео, на яких видно пожежі. Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що вибухи лунали в районі місцевого НПЗ та аеродрому Дягілєво.

Місцева влада поки не коментую інциденти. В структурах ЗСУ також наразі не підтверджували причетність до атаки.

Останні удари по РФ - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод у Мордовії РФ, який виробляє, зокрема, вибухові речовини, та нафтопереробний завод у Махачкалі (Дагестан).

Саранський механічний завод виробляє обладнання й деталі для різних галузей промисловості, передусім - для машинобудування і, частково, оборонного сектору.

Крім того, напередодні один з найбільших НПЗ в Росії зупинив роботу через атаку безпілотників. Йдеться про нафтопереробний завод у Новокуйбишевську в Поволжі, який належить російській компанії "Роснефть".

