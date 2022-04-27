Для Придністров'я активне втягування у війну в Україні означатиме тотальну ізоляцію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що керівництво України розуміє ризики з Придністров'я, тому в Одеській та Вінницькій областях "все продумано" з точки зору оборони.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вище політичне та військове керівництво України точно розуміє ризики, які сьогодні є і які продукує РФ. Придністров'я ми завжди розглядали як такий плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для нас, для Одеської та Вінницької областей", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що у цих областях "все продумано" з точки зору оборони та розвідданих.

"Але Придністров'я - це не РФ, там є певний контингент росіян у 1,5-2 тис. людей, з яких самих росіян 500-600 осіб, а інші - це місцеві. А місцеві були інтегровані через Молдову у європейську спільноту, вони користувалися перевагами відкритого простору, вони могли пересуватися через Молдову, вони продавали продукти в Молдову", - пояснив радник очільника ОП.

Відтак, на його думку, для Придністров'я активне втягування у війну в Україні означатиме тотальну ізоляцію.

"А також знищення такого анклаву, який з одного боку був анклав кримінальний, а з іншого - відкритий простір, через Молдову втягнутий в євроспільноту. Тому я думаю, що вони все ж таки більше тут інформаційно провокують нас, якісь заяви роблять, що їх там хтось обстрілює. Це все як робить завжди РФ - стандартні провокативні технології, провокативні у медійному сенсі", - зауважив Подоляк.

Вибухи в Придністров'ї: що відомо

25 квітня вдень сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

За задумом авторів, інциденти повинні виправдати війну на території України, або залучити "ПМР" до бойових дій. Або як територію з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію, вважають розвідники.

У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що ескалація в Придністров'ї походить від "провоєнних" сил всередині регіону, зацікавлених у дестабілізації безпеки.