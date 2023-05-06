Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

Україна повертає з полону ще наших 45 захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак..

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі", - завив він.

Також, за словами Єрмака, є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

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Згодом, як зазначив керівник ОП, він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ, повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому.

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