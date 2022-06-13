ЗСУ ідентифікували позиції російських найманців та вгатили по них вогнем.

Днями ЗСУ вдарили по стадіону з "вагнерівцями" у Кадіївці Луганської області. Виявляється, російські найманці самі "спалилися".

Про це в інтерв'ю НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

За його словами, наведення наші військові зробили завдяки відео в мережі, яке виклали росіяни у TikTok.

"Щодо ситуації з "вагнерівцями". Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удару було завдано по стадіону, який розташований за декілька сот метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удару", - заявив Михайлов.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Збройні Сили України завдали влучного удару по базі "вагнерівців" у Кадіївці. Вижив лише один рашист.

За даними Гайдая, ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували ще у 2014 році.

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