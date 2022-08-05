Однак притягнути до відповіді Путіна і вище керівництво Росії дозволить тільки міжнародний трибунал.

Відео зі знущаннями і подальшим вбивством українського військовополоненого, яке нещодавно поширилося в Мережі, може служити доказом в суді. Однак притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і вище керівництво Росії дозволить тільки міжнародний трибунал у справі війни в Україні.

Такою думкою поділився російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю порталу Obozrevatel.

"Це відео є об'єктивним доказом насамперед для суду національної юрисдикції. Рішення про порушення кримінальної справи та про притягнення до відповідальності осіб, які вчинили цей злочин, може ухвалити сама Україна. Для цього є достатні підстави. Плівку може перевірити експертиза на предмет різноманітних цифрових втручань, але це все можна зробити. Безумовно, цей запис є доказом провини. Поза всякими сумнівами, на підставі запису може бути відкрито кримінальне провадження", — заявив Фейгін.

За словами правозахисника, при дослідженні відео необхідно встановити особи винуватців. Далі на підставі статей про військові злочини у своєму законодавстві Україна може вимагати видати окупантів, які кастрували і вбили військовополоненого.

"Але щодо юрисдикції універсальної, то притягнення злочинців до відповідальності теж можливе, якщо буде створено трибунал як спеціально діючий орган з війни в Україні, як був трибунал з колишньої Югославії тощо. У такому разі до відповідальності можуть бути притягнуті не лише особи, які вчинили злочини, а й ті, хто віддав наказ.", — додав Фейгін.

За конкретні проступки повинні судити виконавців. А ось перші люди країни зобов'язані відповідати за прийняті рішення: геноцид, порушення правил війни, злодіяння проти людяності і так далі. Як заявив Фейгін, в цьому винні особисто Путін, міністр оборони РФ, командувачі відповідних напрямків, представники Генштабу і так далі.

На думку, правозахисника, "Україна могла б засудити і Путіна", але це питання лежить не в юридичній площині. Нашій країні не вдасться заарештувати президента РФ. Тому рішення має прийматися "в галузі міжнародних відносин, міжнародного права і в кінцевому підсумку — політичної волі".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі не може застосувати статтю агресія по відношенню війни Росії проти України. На це є "суто юридичні причини".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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