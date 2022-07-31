Йдеться про ролик, на якому росіяни катують українця до смерті.

Полонений окупант втратив свідомість під час перегляду відеоролика тортур українського воїна. Йдеться про відео, на якому російські окупанти жорстоко катували полоненого українця, а потім вбили його.

Про це в ефірі телемарафону розповів журналіст Володимир Золкін, який регулярно записує інтерв'ю з полоненими окупантами.

За його словами, відео з Оленівської колонії, де росіяни вбили 50 полонених з "Азовсталі", а також ролик з тортурами українського воїна він пропонував переглянути кільком окупантам. Однак росіяни не змогли його додивитися до кінця.

"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. … Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", – розповів журналіст.

Золкін зазначив, що головна задача зараз – забрати з полону українських воїнів і видати росіянам їхніх військових злочинців, яких в Україні утримують згідно Женевської конвенції.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.

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