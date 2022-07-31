Полонений окупант втратив свідомість під час перегляду відеоролика тортур українського воїна. Йдеться про відео, на якому російські окупанти жорстоко катували полоненого українця, а потім вбили його.
Про це в ефірі телемарафону розповів журналіст Володимир Золкін, який регулярно записує інтерв'ю з полоненими окупантами.
За його словами, відео з Оленівської колонії, де росіяни вбили 50 полонених з "Азовсталі", а також ролик з тортурами українського воїна він пропонував переглянути кільком окупантам. Однак росіяни не змогли його додивитися до кінця.
"Я їм сьогодні показував і ролик обстрілу колонії в Оленівці, і ролик зі знущаннями, який облетів мережу в останні дні. … Я їм сьогодні показував це відео, і один полонений під час перегляду цього відео просто втратив свідомість", – розповів журналіст.
Золкін зазначив, що головна задача зараз – забрати з полону українських воїнів і видати росіянам їхніх військових злочинців, яких в Україні утримують згідно Женевської конвенції.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато кримінальне провадження після появи відео з катуванням українського військовополоненого (провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
Зокрема, до ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця ЗСУ.