За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

У Харкові група осіб займалася викраденням громадян задля заволодіння їхнім житлом.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, організувала діяльність організованого злочинного угруповання місцева мешканка. У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом - крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

"У жовтні 2021 року у Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі слідчого управління затримали зловмисників. У ході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду. Учасникам організованої злочинної організації інкримінують: позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України); вимагання (ч. 4 ст. 189); шахрайство (ч. 4 ст. 190).

За скоєне обвинуваченим може загрожувати від 5-ти до 12-ти років позбавлення волі.

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