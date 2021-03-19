Ворог вчергове грубо порушив перемир'я.

На Донбасі в четвер, 18 березня, внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець з Хмельниччини Віктор Пасєка.

Про це повідомили у Красилівському територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.

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"18.03.2021 року отримав кульове смертельне поранення в голову військовослужбовець служби за контрактом молодший сержант ПАСЄКА Віктор Степанович, 08.06.1965 року народження. Мешкав: Хмельницька область, Красилівський район, с. Мончинці", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про проведення заходів щодо евакуації тіла загиблого в безпечне місце. Про час та місце поховання обіцяють повідомити пізніше.

У прес-службі Хмельницької міськради повідомили, що загиблий захисник раніше працював у КП "Електроавтотранс".

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Автор: Юрій Годован