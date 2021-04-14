Натомість слідчий вручив Вікторії Котеленець нову підозру - в участі у незаконному збройному формуванні.

Прокуратура зняла звинувачення з ветерана АТО Вікторії Котеленець (позивний "Фортуна"), яку підозрювали в жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це повідомив її адвокат Віталій Цокур, пише видання Ґрати.

Поліція підозрювала Котеленець у тому, що вона нібито є жінкою, яка на так званому "параді" в Донецьку в 2014 році конвоювала українських військовополонених і широко "засвітилася" на фото.

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За словами адвоката, 12 квітня слідчий вручив "Фортуні" нову підозру. Тепер її підозрюють лише в участі в незаконному збройному формуванні (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу). Більш важку статтю - жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК) - прибрали з нової підозри.

Адвокат назвав логічним те, що слідство відмовилося від епізоду з "парадом". За його словами, раніше захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото з параду - це не Вікторія Котеленець, а інша жінка - мешканка Донецька Ольга Сухова.

"Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії - не Вікторія Котеленець, а конвоїрка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони й відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням", - сказав Цокур.

Адвокат додав, що, на його думку, стаття про жорстоке поводження з полоненими фігурувала в першій підозрі Котеленець, щоб обрати їй максимальний запобіжний захід - утримання в СІЗО без можливості вийти під заставу.

Він також нагадав, що 19 січня Печерський райсуд Києва заарештував Котеленець на два місяці - до 20 березня без права застави. 3 лютого Київський апеляційний суд скасував це рішення і відправив її під домашній арешт. 19 березня Печерський суд замінив цілодобовий домашній арешт нічним.

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Що відомо про справу проти ветерана ДУК "Правий сектор" Вікторії Котеленець

Котеленець, позивний "Фортуна" - ветеран ДУК "Правий сектор" та Української добровольчої армії. Служила в зоні АТО в 2015-2017 роках.

19 січня 2021 року Котеленець була затримана поліцією в Міністерстві ветеранів у Києві, куди вона спеціально приїхала з Донецької області, де постійно живе з сім'єю, щоб отримати посвідчення УБД. Того ж дня відбувся суд із обрання запобіжного заходу, який відправив жінку на 2 місяці до Лук'янівського СІЗО.

Поліція підозрює Котеленець у тому, що вона нібито є жінкою, яка на так званому "параді" в Донецьку в 2014 році конвоювала українських військовополонених і широко "засвітилася" на фото.

Котеленець погодилися взяти на поруки 17 народних депутатів, а також міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Біля будівлі суду активісти проводили акцію на захист Котеленець.

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Автор: Олександр Топчій