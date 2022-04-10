За даними військових, ракета впала у Запорізькій області поблизу Гуляйполя.

Російська високоточна авіаційна ракета розвалила еко-туалет в одному з міст Запорізької області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на сторінці у Facebook.

"Немає аналогів. Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря — земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 000 тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, ракета впала у Запорізькій області поблизу Гуляйполя.

"Мабуть, за даними росії, то була секретна біолабораторія", "Звідки вилетіла туди і прилетіла", "От сволоти, мабуть, не вийшло вкрасти той еко-туалет, так розбомбили", "Б'ють по всьому небаченому і невідомому", - іронізують у коментарях до запису.

Нагадаємо, у Гуляйполя на Запоріжжі залишилися без води, електрики й зв'язку через обстріли.

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