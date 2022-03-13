Бомбардування Миколаєва російськими окупантами забрало життя дев'яти осіб.

Глава Миколаївської облдержадміністрації повідомив, що в результаті ворожих обстрілів загинули 9 осіб.

Інформація була оприлюднена в Telegram-каналі чиновника.

"Мерзоти!!!!!! 9 людей загинуло в результаті бомбардування м*даками. Миколаїв", - написав Віталій Кім.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря".

"З'ясовуємо обставини. Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами. У нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство. Хочеться, щоб наші бажання збувалися, ми все одно будемо рухатися вперед і відстоювати рідну землю. Разом до перемоги!",- написав Віталій Кім у своєму Telegram-каналі вранці 13 березня.

Також УНІАН писав, що голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух заявляє про викраденні міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

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