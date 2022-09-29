Нагадаємо, оборона Маріуполя і бої за Азовсталь тривали з 24 лютого по 16 травня 2022 року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого українські військові мужньо тримали оборону Маріуполя і героїчно боролися з окупантами, перебуваючи в облозі на "Азовсталі" аж до травня, коли отримали наказ від командування про вихід з заводу.

Серед захисників-героїв був і військовий з полку "Азов" Микола "Фрост" Кущ, який після повернення з полону росіян оприлюднив архівне відео боїв за "Азовсталь".

"На відео події які відбувались зі мною, починаючи від прориву на Азов-Сталь. Перші 40 секунд - це запис з російського дрона, який весь час супроводжував нашу колону, а фоном лише короткий фрагмент звуку тих подій, які відбувалися там", - прокоментував кадри боєць. Відео дня

Він наголосив, що прорив військових на "Азовсталь" - це окрема історія, яку він пообіцяв згодом розказати детальніше.

"Загалом період Азовсталі можу описати так: у них було все - у нас не було нічого, але ми перемагаючи самих себе, тримали позиції до останнього. Тому я впевнено можу сказати, що у нас є дещо крутіше за новітні "Himars" та m777, це наша сила волі, та єдність як Нації, поки ми стояли за вас там, Ви стояли за нас тут! І саме завдяки цьому я зміг повернутись, і зараз маю змогу розповідати вам своєю історію", - наголосив "азовець".

Звільнення захисників Маріуполя: обмін полоненими з "Азовсталі"

Зазначимо, що Миколу "Фроста" Куща воєнні злочинці Росії у липні "засудили" до страти разом з іноземцями. Проте 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України, серед яких був і "Фрост".

Як писав УНІАН, 200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Путіна - Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

Голова ОП Андрій Єрмак показав захисників Маріуполя, які після обміну перебувають у Туреччині і проходять медичні огляди.

Оборона Маріуполя: блокада "Азовсталі"

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не припинили спроб захопити завод, на якому перебували українські воїни. Окупанти наносили ракетно-бомбові удари по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводили штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" перебували ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що заради збереження життів Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Агентство Reuters 17 травня, посилаючись на очевидців, писало, що щонайменше сім автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". За даними журналістів, вивезені воїни не були поранені.

20 травня в інтерв'ю українським ЗМІ з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Зеленський вперше розповів про допомогу захисникам Маріуполя. Пілоти доставляли бійцям ліки, продукти, воду, забирали тіла і поранених. Під час спецоперацій, за його словами, загинуло багато українських пілотів.

За словами засновника "Азова" Андрія Білецького, спецоперація авіапрориву була спланована і проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити вертольотами для посилення оборони міста 72 бійців "Азова".

6 червня Зеленський повідомив, в полоні понад 2,5 тисячі військовополонених з "Азовсталі" та наголосив, що у ГУР є завдання повернути військових додому живими.

21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України, серед яких у військові з "Азовсталі", але ще чимало бійців залишаються у руках окупантів. За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини.

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