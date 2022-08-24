Окупанти вбили українських полонених в Оленівці / фото t.me/informnapalm

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Місія Організації об'єднаних націй негайно має встановити факти щодо теракту в Оленівці.

Про він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

Зеленський наголосив, що тисячі українців були вбиті російськими окупантами, десятки українських міст зруйновано російською артилерією. Крім того, Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених, підкреслив він.

"​Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами", - наголосив президент.

Він зауважив, що немає такого воєнного злочину, який би російські окупанти ще не вчинили на території України.

"Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах. Європа, Азія, Африка, Латинська Америка - всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об'єднатись, і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст", - закликав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка внаслідок вибуху була зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

2 серпня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих захисників, але після закінчення "розслідування". Скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування", невідомо.