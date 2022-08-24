Він зауважив, що немає такого воєнного злочину, який би російські окупанти ще не вчинили на території України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Місія Організації об'єднаних націй негайно має встановити факти щодо теракту в Оленівці.

Про він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

Зеленський наголосив, що тисячі українців були вбиті російськими окупантами, десятки українських міст зруйновано російською артилерією. Крім того, Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених, підкреслив він.

"​Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, які утримуються зараз російськими силами", - наголосив президент.

Він зауважив, що немає такого воєнного злочину, який би російські окупанти ще не вчинили на території України.

"Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то усі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах. Європа, Азія, Африка, Латинська Америка - всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об'єднатись, і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст", - закликав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка внаслідок вибуху була зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

2 серпня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту, а підстав довіряти опублікованим росіянами в інтернеті спискам немає.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих захисників, але після закінчення "розслідування". Скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування", невідомо.