Пуск ракет проводиться з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати.

Російська армія використовує підводні човни для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це заявив прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його даними, супротивник використовує як мінімум 4 підводні човни в Чорному морі для завдання ударів ракетами типу "Калібр" по території України. Після знищення крейсера "Москва" субмарини стали використовувати частіше.

"Мова йде про російські підводні човни проекту 877 "Палтус". Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", - розповів Братчук.

За даними The Times, експерти зазначають, що підводні човни класу Кіло регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах і знову йдуть під воду. Як пише видання, запуск ракет із глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.

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