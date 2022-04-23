Запуск ракет з глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України РФ може використовувати підводні човни в Чорному морі для запуску крилатих ракет територією України.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Як пише видання, експерти зазначають, що підводні човни класу Кіло регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах і знову йдуть під воду.

Так, розслідувач Бенджамін Піттет опублікував фото з супутника від 15 квітня, на якому, ймовірно, зафіксовано, як у порту окупованого Севастополя на російський підводний човен завантажують ракети Калібр.

За словами аналітика Х.І. Саттона, у Чорному морі знаходяться щонайменше чотири російські підводні човни класу Кіло, які можуть запускати ракети Калібр з дальністю стрілянини до 2500 кілометрів.

Як пише видання, запуск ракет із глибини до 50 метрів важко виявити навіть за допомогою супутників.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Зеленського впевнені, що Захід щомісяця надаватиме Україні по $7 мільярдів допомоги

Ніяких ультиматумів: Лавров відповів Зеленському про знищення захисників Маріуполя

"Ну що? Будемо боротися!": Данилов розповів, як Зеленський відреагував на вторгнення РФ