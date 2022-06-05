Йдеться про іспанські зенітно-ракетні комплекси і бойові танки Leopard.

Іспанія готова поставити Україні важке озброєння. Зокрема - зенітно-ракетні комплекси і розконсервовані бойові танки Leopard 2A4.

Про це повідомляє видання El Pais, посилаючись на свої джерела.

Джерела говорять приблизно про 40 танків для ЗСУ, які потрібно відремонтувати і доустаткувати.

Зазначається, що танки Leopard, які планую віддати Україні, входять в партію з 108 б/у бойових машин, які Німеччина продала Мадриду в 1995 році "в якості прелюдії" до контракту на виробництво Leopard в Іспанії. Через дефіцит бюджету танки в підсумку піддали процесу "осушення" (вилучили батареї, масла і будь-які інші елементи, які можна використовувати в майбутньому). Вони вже близько 10 років "перебувають у сплячці" на базі в Сарагосі.

Використовувати нову техніку українських військових, за інформацією видання, навчатимуть в Іспанії та Латвії.

Видання пише, що Мадрид вже завершує поставку Києву батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide (ймовірно, мова йде про Aspide 2000) виробництва MBDA, які іспанська армія замінила у себе іншою, більш досконалою системою.

Питання ЗРК та інструктажу танкістів було піднято, коли глава іспанського уряду Педро Санчес 21 квітня їздив до Києва і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше Іспанія надавала Україні тільки боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети).

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