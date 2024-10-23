За словами Андрія Липового, напрямок справжнього штучного інтелекту – дуже правильний.

Війна в Україні має перетворитися на "війну роботів". Про це в інтерв'ю УНІАН сказав розробник розвідкомплексів зі Spaitech Андрій Липовий.

За його словами, донаведення та штучний інтелект - це різні речі: донаведення - це набір алгоритмів, який робиться на дуже простих одноплатних комп’ютерах, головна складність якого була у тому, як цей комп’ютер помістити на малий FPV-дрон, а не у складності самої технології.

"А ось напрямок справжнього штучного інтелекту – дуже правильний. Тут важливіше використання саме тренованих моделей машинного навчання, які б обчислювали інформацію й допомагали оператору швидко приймати рішення", - розповів Липовий.

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Він підкреслив, що найголовніше, чого чекають розробники, - це врегулювання питання, яке дозволило б взагалі прибрати оператора з управління дроном:

"Щоб його не було там і близько. Війна повинна перетворитися на "війну роботів".

Як зазначив розробник розвідкомплексів, Україна вже зараз починає домінувати у робототехнічних аспектах війни.

"В нас був справжній прорив щодо морських дронів. Давайте ще порахуємо скільки наших БПЛА далекого радіусу щоночі летять в бік Росії. Цей напрям потрібно розвивати, щоб воювали дрони, а не люди з нашого боку. На морі та у небі ми вже маємо перевагу по дронах, але наше першочергове завдання зараз – заміна роботизованими системами штурмовиків на землі", - резюмував Липовий.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Павло Гвозденко в інтерв'ю УНІАН розповів про рівень розробок українських БпЛА. За його словами, останніми роками українські розробники дронів показали дуже великий прогрес.

За його словами, FPV-розробки активно використовуються на фронті, проте є й інші безпілотники, які показали себе з найкращої сторони, до прикладу, такі як "Punisher" (багаторазові ударні дрони, - УНІАН) та "Сокіл-300".

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