Бойових втрат серед захисників України немає.

Гібридні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Світлодарська на Донеччині.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

"Протягом поточної доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - зазначається у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік Світлодарська.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Читайте такожЄдиним завданням Кремля є знищення України - Данілов

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед захисників України немає.

Також зазначається, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі ООС.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва