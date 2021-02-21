Гібридні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Світлодарська на Донеччині.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.
"Протягом поточної доби, 21 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - зазначається у зведенні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік Світлодарська.
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
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Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед захисників України немає.
Також зазначається, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі ООС.
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