Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Станом на 12-ту годину поточної доби на Донецькому напрямку зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що близько 10-ї години ранку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу серед українських військових немає.

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Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Костянтин Гончаров