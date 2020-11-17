Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке на Донбасі.
Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
«Станом на 12-ту годину поточної доби на Донецькому напрямку зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи», - йдеться в повідомленні.
Вказується, що близько 10-ї години ранку противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке. Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу серед українських військових немає.
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Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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