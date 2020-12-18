Дипломат наголосила, що процес мирного врегулювання залежить від політичної волі росіян.

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен заявляє, що наразі Росія не демонструє політичної волі для припинення війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фельдгузен сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, організованого фондом "Відкрий Україну".

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Зокрема, посол наголосила, що хоче побачити завершення війни, яку розпочала Росія, аби Україна знову стала спокійною державою на благо громадян і всієї країни.

"Ми збираємося продовжувати докладати зусилля у 2021 році так само, як ми це робили у 2020 році. Це непростий шлях, сповнений розчарувань. Як ми бачили, нам не вдалося досягти імплементації деяких рішень Паризького саміту", - заявила Фельдгузен.

Вона нагадала, що з українського боку було відкрито два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду – "Щастя" і "Золоте", але висловила жаль, що зі сторони Росії вони не були відкриті. "Це ті питання, над якими ми маємо працювати", - сказала посол.

"Але, зрештою, весь цей процес залежить від політичної волі росіян. І чи захочуть вони закінчити війну? Наразі ми не бачимо такої політичної волі", - наголосила посол.

При цьому, за її словами, Німеччина продовжуватиме робити невеличкі кроки і все, що стане можливим, для того, аби мінімізувати гуманітарні наслідки на сході і зрештою покласти край війні.

Робота КПВВ на Донбасі: що відомо

Всі КПВВ на лінії розмежування наразі функціонують щодня з 08:00 до 16:00. Водночас окупанти й надалі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Щодня пропускні операції здійснюються тільки в КПВВ «Станиця Луганська». У КПВВ «Новотроїцьке» пропуск поновлюється двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних справ в Україні наголосили, що минулого місяця кількість перетинів КПВВ на Донбасі становила лише 3% від 1,1 млн перетинів у листопаді 2019 року.

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Автор: Віталій Саєнко