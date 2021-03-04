За словами Леоніда Кравчука, уся відповідальність за порушення мирних домовленостей лежить на незаконних збройних угрупуваннях.

України не матиме інших варіантів, окрім як відкривати вогонь у відповідь у разі порушення бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, пише Суспільне.

"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по нашим військовим ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", – заявив Кравчук.

Він наголосив, що вся відповідальність за порушення мирних домовленостей лежить на незаконних збройних угрупуваннях.

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"Вони (бойовики - ред.) не будуть виконувати мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки Організацій об'єднаних націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", - сказав Кравчук.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.

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Автор: УНІАН