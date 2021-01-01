Протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також"Коли треба шукати інший варіант": Резніков розповів про план "Б" щодо ДонбасуУсі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета. В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а поруч з Талаківкою – із підствольних гранатометів.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалась тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.
Від початку поточної доби, 1 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.
На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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