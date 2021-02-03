Метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням.

Офіс президента здійснює інспекцію підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

«Офіс глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Відповідна перевірка затверджена розпорядженням президента № 12 від 1 лютого 2021 року і виконується відповідно до Плану контролю за діяльністю ЗСУ та інших військових формувань у 2021 році.

«Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, додали у прес-службі, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу президента, Апарату Ради національної безпеки і оборони, Міністерства оборони та Збройних сил України.

За результатами перевірки буде підготовлено доповідь президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та розв'язання наявних проблем у сфері оборони держави.

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Автор: Світлана Закелова