Він переконаний, коли ЗСУ вдасться відсунути загарбників на більшу відстань, обстріли таких населених пунктів припиняться.

Одним із методів, який використовує Росія у війні в Україні, є ракетні удари.

Як пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 каналу, інтенсивність ракетних ударів РФ по українських містах поступово зменшується.

За його словами, на сьогодні є тенденція, коли росіяни випускають по Україні ракети великої дальності з паузами в 3 - 4 дні, а іноді навіть тиждень.

"Зараз росіяни навіть використовують для ударів переважно перероблені ЗРК С-300. Це багато про що свідчить. Їм не вистачає такої високоточної зброї. Вона дуже-дуже дефіцитна", – наголосив Коваленко.

Якщо ж говорити про Миколаїв, Харків, Слов'янськ, Бахмут та інші прифронтові міста, то, як наголосив Коваленко, інтенсивність обстрілів там залежить від відстані до лінії фронту.

"Якщо населені пункти розташовані в зоні ураження ствольної та реактивної артилерії, російські окупанти будуть їх обстрілювати 24 на 7, тому що це їхня тактика терору цивільного населення. Терор цивільного населення – це невіддільна складова російських методів ведення війни", – сказав Коваленко.

Він переконаний, коли ЗСУ вдасться відсунути загарбників на більшу відстань, обстріли таких населених пунктів припиняться.

"Чим інтенсивніше ЗСУ будуть йти у контрнаступ та звільняти все більше територій, тим рідше будуть відбуватися ці обстріли. Ми будемо гнати росіян з нашої території, і у них не буде можливості завдавати ударів зі ствольної та реактивної артилерії по наших містах", - зазначив Коваленко.

За його словами, визволення правого берега Дніпра у Херсонській області значно зменшить ймовірність нанесення ракетних ударів по Миколаєву, а звільнення селища Козача Лопань та інших населених пунктів на північ та північний схід від Харкова забезпечать зменшення кількості обстрілів міста.

Нагадаємо, за даними МВС, за час війни в Україні залишилась єдина область, в яку поки не прилітали російські ракети – Чернівецька.

Вас також можуть зацікавити новини: