За її використання пропонується карати позбавленням волі до 5 років.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо заборони використання символіки підтримки нападу Російської Федерації на Україну (№7220).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом, зокрема, пропонується встановити, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки підтримки військової агресії Росії проти України карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Вказується, що символіка підтримки військової агресії Росії проти України - символіка, що включає прапори, символи, зображення або іншу атрибутику, пам'ятники, пам'ятні знаки, написи, в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці РФ під час військової агресії проти України.

Також уточнюється, що заборона на всій території України стосується такої символіки і у вигляді сувенірної продукції.

Водночас заборона не поширюється на випадки використання символіки підтримки військової агресії РФ проти України в експозиціях музеїв, тематичних виставках; у процесі наукової діяльності; на оригіналах бойових знамен; під час викладення або реконструкції історичних подій; у приватних колекціях та приватних архівних зібраннях.

Заборона не поширюється також на випадки використання символіки підтримки військової агресії РФ (за умови, що це не призводить до пропаганди військової агресії Росії проти України) у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах; у творах мистецтва, створених після набрання чинності цим законом.

Серед іншого, пропонується встановити, що забороняється використання друкованих засобів масової інформації для пропаганди цієї символіки.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави криміналізувати використання символу "Z" як способу публічно підтримати війну Росії проти України.

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