Нашою авіацією нанесено 15 ударів по розташуванню ворога.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 33 російських окупантів та їхньої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook стосовно підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 16 вересня.

"Обстановка в нашій операційній зоні, на південнобузькому напрямку залишається досить складною, напруженою, але контрольованою Силами оборони", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що окупанти час від часу наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення шляхом активних дій. Так, ворог двічі протягом дня спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине - Степова Долина та Архангельське - Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП-2, успіху не мав та, зазнавши втрат, відступив.

"Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по Криворіжжю. 4 рази обстрілював Нікопольський район", - йдеться у повідомленнію

Наголошується, що в напрямку Кривого Рогу ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру з метою створення техногенної катастрофи, ускладнення руху українських військ та створення соціального напруження.

"Крилатими ракетами повітряного базування Х-22 завдано суттєвих руйнацій гідротехнічним спорудам регіону. Рятувальні та аварійні служби задіяні в максимальному варіанті, працюють над ліквідацією наслідків", - зазначили у Командуванні.

Тим часом, мовиться у дописі, в Зеленодольській громаді, обстрілюючи мирні населені пункти, окупанти вбили у Великій Костромці двох чоловіків, ще одного - поранено. В селі є руйнування, масштаби уточнюються.

По Нікопольщині ворог бив важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Обстріляно три населених пункти: Нікополь, Іллінка та Мар'ївка. Пошкоджено три приватні будинки, газогін, поранено двох цивільних осіб.

"Нашою авіацією нанесено 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки, пункту управління, безпосередньо, в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 окупанта, два танки, 152 мм гаубиця "Мста-Б", 120 мм мобільний міномет та дев'ять одиниць авто-бронетехніки. Решта - дорозвідується.

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 кораблів та катерів, обравши для укриття від уражень та шторму притискання до південного узбережжя Криму, залишило напоготові 3 надводних носії 24-ох крилатих ракет типу "Калібр", а також 4 вдк", - повідомили у ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, кількість ліквідованих окупантів в Україні перевищила 54 тисячі. Протягом 15 вересня ЗСУ усунули 200 ворогів. Наші бійці також перетворили на металобрухт понад 50 одиниць техніки противника.