Президент Росії не зламає українців, зазначив держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великобританії.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі заявляє, що російські атаки дронами-камікадзе свідчать про відчай президента Російської Федерації Володимира Путіна, який програє війну на полі бою в Україні.

Про це Клеверлі повідомив у мікроблозі Twitter.

"Путін не зміг захопити українські міста і містечка за допомогою танків, тепер він намагається боягузливо атакувати дронами. Це відчайдушні дії людини, яка програє війну на полі бою. Саме тому ми надсилаємо ракети протиповітряної оборони", - наголосив Клеверлі.

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Він додав, що очільник РФ не зламає українців чи рішучість британців виступати на їхньому боці.

Росія атакує Україну іранськими дронами - важливі новини

У середині серпня стало відомо, що Іран продав РФ тисячу своїх безпілотників.

23 вересня Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у Києві у відповідь на продаж російській стороні ударних дронів.

Іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

У жовтні російські загарбники почали активно атакувати дронами об'єкти інфраструктури у різних містах України. Унаслідок масованої атаки 10 жовтня загинули 20 осіб, а 108 - отримали травми. Були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, ТЕС, а також житлові будинки.

Пізніше - 17 жовтня - Росія вдарила дронами по Києву. Один з безпілотників вдарив у житловий будинок, загинули п'ять осіб, у тому числі вагітна й літня жінки.

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