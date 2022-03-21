20 березня було кілька великих прильотів російських безпілотників по області.

У Житомирі ситуація доволі спокійна, однак за день-два очікується загострення.

Про це в ефірі "24 каналу" сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, 20 березня було кілька великих прильотів російських безпілотників по області.

"Тому ми очікуємо сьогодні – завтра (21 – 22 березня) іншу ситуацію", – наголосив Сухомлин.

Він пояснив, що завжди напередодні великих обстрілів відбуваються схожі дії окупантів.

Нагадаємо, що окупанти 21 березня обстріляли села Народицької громади з реактивної артилерії. Відомо, що загинули троє військових та один цивільний.

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