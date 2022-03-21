Очікується загострення ситуації в Житомирі / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У Житомирі ситуація доволі спокійна, однак за день-два очікується загострення.
Про це в ефірі "24 каналу" сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.
За його словами, 20 березня було кілька великих прильотів російських безпілотників по області.
"Тому ми очікуємо сьогодні – завтра (21 – 22 березня) іншу ситуацію", – наголосив Сухомлин.
Він пояснив, що завжди напередодні великих обстрілів відбуваються схожі дії окупантів.
Нагадаємо, що окупанти 21 березня обстріляли села Народицької громади з реактивної артилерії. Відомо, що загинули троє військових та один цивільний.