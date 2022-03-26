Радник керівника ОП закликав російських матерів зробити щось задля збереження життя своїх синів.

Путінський режим може відправити на війну в Україні призваних з 1 квітня строковиків.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він нагадав, що з 1 квітня у РФ розпочинається кампанія з призову строковиків.

За словами Арестовича, дані розвідки наразі свідчать про різке падіння долі контрактників у підрозділах збройних сил РФ.

"І можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мами Росії, подумайте, чи потрібно вам це. Якщо не потрібно, то вчиняйте відповідні дії й збережіть своїх синів, адже їм немає, за що гинути в Україні, а ця війна не потрібна російському народу. Вона потрібна лише путінському режиму. Вам з путінським режимом в Росії та розбиратися", - зазначив він.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на українську територію рано-вранці 24 лютого. Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі - Київ, Харків, Маріуполь та Чернігів.

Пізніше стало відомо, що в Україні, зокрема, воюють російські строковики, серед них було немало жертв.

Олексій Арестович прогнозував, що українська сторона здатна отримати "проміжну перемогу" над РФ наприкінці квітня - на початку травня.

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