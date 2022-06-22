Супротивник на Донбасі завдав низку авіаударів, зазначили у Генштабі нашої армії.

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

"На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського. На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки", - йдеться у зведенні.

Також у Генштабі повідомили, що противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом зі ствольної та реактивної артилерії противник намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і розпочалася повномасштабна війна. Вороги змогли захопити частину півдня і сходу нашої держави.

Збройні сили України давали гідну відсіч супротивникам - станом на 22 червня стало відомо про знищення близько 34 230 окупантів.

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