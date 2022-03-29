В Україні знищено універсальний ворожий бронеавтомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі, зазначили в Генштабі нашої армії.

Збройні сили України знищили російський універсальний броньований автомобіль "Тайфун".

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Аналоговнет. Гордість російського ОПК (оборонно-промислового комплексу - Ред.) - КамАЗ "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі української армії зазначили, що наші воїни зробили броньований автомобіль супротивника унікальним, оскільки "так він точно ще ніде у світі не виглядав".

Нагадаємо, Росія вдерлася на українську територію рано-вранці 24 лютого.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 29 березня в нашій державі було знищено близько 17 тис. 200 окупантів і, зокрема, 1 710 бойових броньованих машин та 597 танків.

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