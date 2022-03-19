Головнокомандувач ЗСУ вказав, що українські військові зупинили наступ ворога на всіх напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав політиків з тилових міст не сіяти "зраду". Він попросив "експертів" не принижувати українських військових"оцінками".

Про це Залужний заявив на своїй сторінці в Facebook Facebook

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" та "оцінюють" оперативну ситуацію.

"Своїми безвідповідальними заявами, начебто, противник щось начебто без проблем взяв або, що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що українські військові протистоять армії, яку називають другою у світі.

"Ми зупинили противника в усіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Адже це не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам", - підсумував Залужний.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська влада не здасть інтереси країни. Переговорна група знає, що робить. При цьому він закликав перестати розколювати країну, інакше ми не отримаємо бажаного результату, а "експертів" попросив взяти паузу.

Варто відзначити, що Подоляк зробив свою заяву після того, як Анатолій Гриценко написав пост, в якому запідозрив, що Банкова веде до "капітуляції" в переговорах з РФ.

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