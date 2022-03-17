Загалом за добу українські військові знищили понад 10 повітряних цілей РФ.

У небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 російських окупантів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника", - зазначив він.

Залужний нагадав, що загалом за добу українські військові знищили понад 10 повітряних цілей РФ.

Як повідомляв УНІАН, серед знищених протиповітряною обороною повітряних цілей - три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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