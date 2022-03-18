Михайло Подоляк запевнив, що влада розуміє, що робить.

Українська влада не здасть інтереси країни. Переговорна група знає, що робить.

Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас 23 день війни. У нас все гаразд, ми захищаємо свою свободу. Можна всім цим експертам, які розповідають, що треба робити на війні, як треба воювати, як вести переговори, трохи взяти паузу, щоб ми довели, що Україна – потужна країна і точно знає, що робити", - йдеться в повідомленні.

При цьому він закликав перестати розколювати країну, інакше ми не отримаємо бажаного результату.

"Якщо ми зараз продовжимо робити те, що робили протягом багатьох років, а саме розколювати свою країну, то ми отримаємо нікчемний результат. Нам потрібна тільки перемога. Ми всі знаємо, ми знаємо які цінності є в нашій країні, і ми точно не здамо наші інтереси заради наших дітей, які сидять в підвалах під обстрілами російських окупантів, і заради наших героїв, які гинуть. Перестаньте розколювати нашу країну", - підсумував Подоляк.

Варто відзначити, що представник офісу президента зробив свою заяву після того, як Анатолій Гриценко написав пост, в якому запідозрив, що Банкова веде до "капітуляції" в переговорах з РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ йдуть важко, позиції сторін різні.

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