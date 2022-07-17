Супротивник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, зазначили у Генштабі української армії.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без істотних змін.

"Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей", - мовиться у дописі.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

Ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших.

"З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби", - мовиться у дописі.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що вороги біля Новомихайлівки, Михайлівки та Павлівки намагалися покращити своє тактичне положення, але отримали відсіч і безславно втекли.

Вас також можуть зацікавити новини: