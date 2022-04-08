Одеський бізнесмен, співвласник групи компаній ТІС Андрій Ставніцер допоміг Збройним силам України ліквідувати ворожий підрозділ, повідомивши його координати.
Про це Ставніцер повідомив у Facebook.
За його словами, про те, що ворог розташувався впритул до його будинку, він побачив у веб-камеру.
"Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г і гради. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмаляти по Києву. Навіщо вони приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню?" – написав Ставніцер.
Він розмістив фото, на якому його зруйнований будинок, який, ймовірно, пошкоджено при ліквідації підрозділу окупантів.
Бізнесмен наголошує, що будинок відбудує заново, головне - врятувати якнайбільше людських життів.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві та інших населених пунктах.
Крім того, російські військові в окупованих населених пунктах ховали свою техніку біля будинків місцевих жителів, таким чином ховаючись за спинами українців.