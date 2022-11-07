Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату на Вінничині Іонафану (Єлецькому) повідомлено про підозру.

У повідомленні СБУ не названо прізвище, але зазначається, що йдеться про керуючого однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. З джерел у ЗМІ та з опублікованих фото, стає зрозуміло, що йдеться про митрополита УПЦ МП Іонафана (Анатолія Єлецьких).

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника", - зазначає українська спецслужба.

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Миттрополит отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ зазначають, що наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Що передувало

12 жовтня , в СБУ повідомили, що керуючий однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині виправдовував агресію Російської Федерації і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

В СБУ зазначали, що в рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії.

Як відомо, Єлецьких народився у 1949 році у Воронезькій області. До 22 серпня 1989 року був на посаді намісника Києво-Печерської Лаври.

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