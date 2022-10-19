У Вінницькій області чути вибухи, повідомляють місцеві жителі.

У середу, 19 жовтня, після оголошення повітряної тривоги у низці областей України стало відомо, що росіяни атакують Вінницьку область з повітря.

Спочатку інформація з'явилася у місцевих Телеграм-каналах, а згодом її підтвердила влада.

"Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!" - написав глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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Також низка Телеграм-каналів повідомляє про стовп диму після вибуху. Наразі точне місце "прильоту" офіційно не називають, та вже є інформація, що удару знову було завдано по Ладижинській ТЕС.

Обстріл України й відключення світла

10 жовтня вранці Росія здійснила атаки на низку областей України. Вибухи чули у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці.

Учасники наради наголосили на важливості тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

11 жовтня російські окупанти атакували теплоелектростанцію (ТЕС) у Вінницькій області, запустили два дрони-камікадзе.

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