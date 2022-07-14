Скоро партнери нададуть українській державі стільки бронетехніки, що наша армія зможе "робити щось цікаве", зазначив радник очільника Офісу президента.

Збройним силам України для переходу в контрнаступ необхідна пристойна кількість бронетехніки.

Київ чекає на надання бронетехніки, розповів радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в інтерв’ю ведучій "1+1" Наталії Мосейчук, повідомляє tsn.ua.

За словами співбесідника, бронетехніку партнери нададуть Україні у середині серпня чи у другій половині цього місяця в тій кількості, "яка дозволить щось робити цікаве".

Арестович додав, що зараз для української держави основна проблема війни з Росією полягає у нестачі піхоти на бронетехніці під прикриттям потужного артилерійського вогню.

"…З артилерійським вогнем ми більш-менш виправили ситуацію… Зараз все, що нам потрібно для переходу в контрнаступ, майже все, щоб рамка комплексу озброєння була закрита, - це от пристойна кількість цієї бронетехніки", - зазначав він.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники бомбили воєнну ти цивільну інфраструктуру. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Супротивникам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

На початку липня Олексій Арестович заявив, що останнім великим успіхом РФ під час війни в Україні стане місто Лисичанськ. Ворогам вдалося взяти під контроль це місто.

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