На Слов’янському напрямку супротивник здійснив артилерійські обстріли поблизу низки населених пунктів, зазначили у Генштабі української армії.

Російські окупанти намагаються просунутися в районі Григорівки, бої тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції наших військ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Донецькій області вороги намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного, але українські воїни зламали їхні плани.

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