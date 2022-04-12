Українські військовослужбовці готові до заходів, якщо буде вторгнення як з Білорусі, так і з Придністров'я.

Небезпека вторгнення з Білорусі наразі більше розглядається, аніж з невизнаного Придністров'я (з території Молдови).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Українському медіацентрі.

"Як і на кордоні з Молдовою на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь в Україну", - сказав речник.

При цьому він зазначив, що прикордонники разом зі ЗСУ та іншими складовими сектору безпеки та оборони готові до заходів, у разі спроби ворога вдертися з Білорусі та Придністров'я.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 квітня у Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у так званому Придністров'ї проводять передислокацію, що в майбутньому може становити загрозу Україні. Українські військові не виключають, що їх можуть залучити для наступу на Південнобузькому напрямку.

При цьому зазначається, що у невизнаному Придністров’ї осіб, які мають російське громадянство, агітують брати участь у бойових діях в Україні.

Станом на 7 квітня загроза провокацій зі сторони так званого Придністров’я залишається. Таким чином, Україну хочуть звинуватити в агресії проти сусідньої держави.

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