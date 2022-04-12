За його словами, Білорусь стала маріонеткою в руках Кремля.

На зустрічі президента РФ Володимира Путіна з Олександром Лукашенком буде обговорюватися питання офіційного вступу Білорусі у війну в Україні.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук, яке опубліковано на її YouTube-каналі.

За його словами, зараз в України є дуже серйозна загроза з боку Білорусі.

"І я думаю, що зустріч буде присвячена тому, щоб змусити Лукашенка офіційно і відкрито вступити в цю війну. І для нас це буде дуже великою проблемою, якщо білоруська армія зуміє завдати удару на Волині у напрямку Луцьк - Львів", - сказав Жданов.

Він зазначив, що Україна остаточно обірвала політичні зв'язки з Білоруссю, яка зараз є маріонеткою Російської Федерації.

"На сьогодні від Лукашенка потрібна тільки політична ніша на віддачу наказу для Збройних Сил Білорусі. Далі починає працювати механізм військового управління Єдиною союзною державою, який вони відпрацювали на навчаннях "Союзна рішучість". І фактично Лукашенко стає вже перешкодою на шляху Путіна з управління військами, в тому числі і білоруськими. І його потрібно ліквідувати", - зазначив він.

На думку Жданова, Придністров'я у військовому плані не несе великої загрози, оскільки там сконцентрована дуже маленька група російських військ - близько 3 тисяч. Однак вони можуть нашкодити в інформаційному полі.

"Минулого тижня вони отримали наказ на проведення навчань з бойовою стрільбою вздовж нашого кордону. Потім це вкидання, що вони готують в Тирасполі аеропорт для прийому російських літаків. Але насправді це анклав і туди можна потрапити або через повітряний простір України, або Румунії. Але Румунія - країна НАТО", - розповів він.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін планує зустрітися з Олександром Лукашенком 12 квітня.

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