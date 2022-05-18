Віктор Андрусів зазначив, що всього в списку зрадників приблизно 14 тисяч осіб.

Прихована мобілізація в Російській Федерації провалилася. Кремль вирішив відправити на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"У квітні вони організували примусову мобілізацію в ЛДНР. Однак люди почали ховатися, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах. Тому Кремль знайшов нове рішення-мобілізація кримських зрадників 2014 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому радник глави МВС уточнив, що під час окупації українського півострова зрадниками стали близько 14 тисяч військових.

"За вісім років багато з них демобілізувалися і пішли зі служби. Так от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, що знаходяться на відновленні в Криму", - зазначив Андрусів.

Крім того, він вказав, що зрадники не підлягають обміну, тому їм світить до 15 років в'язниці за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що в прикордонних областях Російська Федерація тренує близько 2,5 тисячі резервістів, яких потім оправлять воювати в Україну.

Водночас через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

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