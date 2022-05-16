Фермерів змушують віддавати майно у колгоспи.

На окупованій частині Луганської області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз починається мобілізація жорстка, навіть без проходження медичної комісії. Тобто всім кажуть: "Ми вас звільнили, тому ідіть і захищайте республіку, і воюйте проти України", - сказав він.

За словами Гайдая, чоловіки шоковані, адже ловлять тих, хто виїхав у глиб окупованої території, у безпечніші місця, де не ведуться обстріли. У разі відмови, чоловікам погрожують розстрілами.

Також він повідомив, що окупанти перерозподіляють бізнес, ставлять "смотрящих" за фермерами.

"Вони вимагають, щоб всі передавали своє майно в якісь колгоспи, які вони створюють. Був випадок, коли фермер на нараді встав і сказав, що не буде віддавати все зароблене майно та землю в якийсь колгосп. Ввечері під’їхав БТР і розстріляв його будинок", - сказав Гайдай.

Раніше Гайдай розповів, що під контролем України знаходяться лише 10% території Луганщини.

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