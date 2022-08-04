Російські загарбники намагаються зупинити деокупацію півдня України.

Російські окупанти, ймовірно, намагаються залякати країни Заходу ядерною катастрофою. Для цього загарбники використовують Запорізьку атомну електростанцію у тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Російські війська, розташовані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях в останні тижні, навмисно поставивши Україну в скрутне становище – або Україна відповість вогнем, ризикуючи міжнародним осудом і ядерним інцидентом (що українські сили навряд чи зроблять), або українські сили дозволяють російським силам продовжувати обстріл українських позицій з ефективною "безпечної зони", – йдеться в повідомленні.

Окупанти, мабуть, сподіваються, що ймовірна ядерна катастрофа відіб'є бажання у країн Заходу допомогти Україні деокупувати південь.

Крім того, експерти відзначили, що російські війська обстріляли Енергодар ракетами з сусідніх сіл, щоб звинуватити бійців ЗСУ в обстрілі міста і створенні загрози для АЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС - Енергодар.

За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї і встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

21 липня в "Енергоатомі" повідомили, що окупанти розмістили військову техніку і зброя також в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС.

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